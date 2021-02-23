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Минэнерго оценило последствия аварии на газопроводе "Союз"
Энергетика
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Проблем с получением газа после аварии на магистрали в Оренбургской области у потребителей нет, получающим газ по газопроводу "Союз" поставки осуществляются посредством увеличения... ПРАЙМ, 23.02.2021
союз, газопровод, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Проблем с получением газа после аварии на магистрали в Оренбургской области у потребителей нет, получающим газ по газопроводу "Союз" поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору, а для транзита через Казахстан увеличены поставки через газоизмерительную станцию Домбаровская, сообщило Минэнерго России.
Ранее во вторник на 108 километре газопровода "Союз" произошел разрыв. В результате была прекращена подача газа по этому магистральному газопроводу, что привело к остановке транзита газа по нему в Казахстан. Также была остановлена подача газа по магистральному газопроводу "Оренбург-Новопсков".
"Потребителям, получающим газ по газопроводу "Союз", поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по Ужгородскому коридору (500 тысяч кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет", — сообщило ведомство.
"Для транзита через Казахстан увеличены поставки через ГИС Домбаровская", — добавили в Минэнерго.
Ранее Россия остановила транзит газа через Казахстан