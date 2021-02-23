ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Доклад госдепартамента конгрессу США о "Северном потоке 2" и последовавшие за ним дополнительные санкции — это "не конец истории", могут последовать новые меры, заявил представитель госдепа Нед Прайс. СМИ: 18 европейских компаний вышли из проекта "Северный поток - 2"

"То, что мы подали в пятницу, — еще не конец истории", — сказал Прайс на брифинге.

"Если потребуются дополнительные меры в области политики, чтобы выполнить требования законодателей и соблюсти наши интересы, мы без колебания их примем", — добавил он.

Госдепартамент представил на прошлой неделе доклад конгрессу по мерам противодействия трубопроводу. Результатом доклада стало то, что власти США внесли в список санкций по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) трубоукладчик "Фортуна" и его владельца "КВТ-РУС", однако и судно, и компания уже находились к тому времени в списке санкций по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Это позволило ряду членов конгресса критиковать госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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