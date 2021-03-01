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Названы сроки принятия решения суда по иску Nord Stream 2
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Кабмин ФРГ ожидает, что суд в июне вынесет решение по иску Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", против решения не исключать трубопровод из-под действия... ПРАЙМ, 01.03.2021
германия, россия, газ, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 1 мар — ПРАЙМ. Кабмин ФРГ ожидает, что суд в июне вынесет решение по иску Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", против решения не исключать трубопровод из-под действия газовой директивы ЕС, говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, размещенный на сайте бундестага.
"Устные прения суд Дюссельдорфа запланировал на 21 апреля 2021 года. В июне суд может принять решение", — говорится в документе.
В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Nord Stream 2 подала иск в суд Дюссельдорфа на это решение.