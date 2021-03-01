БЕРЛИН, 1 мар — ПРАЙМ. Кабмин ФРГ ожидает, что суд в июне вынесет решение по иску Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток 2", против решения не исключать трубопровод из-под действия газовой директивы ЕС, говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, размещенный на сайте бундестага. В Германии прокомментировали санкции США против "Северного потока 2"

"Устные прения суд Дюссельдорфа запланировал на 21 апреля 2021 года. В июне суд может принять решение", — говорится в документе.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Nord Stream 2 подала иск в суд Дюссельдорфа на это решение.