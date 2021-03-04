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2021
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СМИ: ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле
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ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки, сообщает... ПРАЙМ, 04.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ОПЕК+ решил сохранить свою добычу нефти в апреле без изменений", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.
"Саудовская Аравия продлит на апрель свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки", — также сообщает агентство.
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