МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. ОПЕК+ решил не наращивать добычу в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки, Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. СМИ: добыча нефти ОПЕК+ может вырасти на миллион баррелей в сутки

"ОПЕК+ решил сохранить свою добычу нефти в апреле без изменений", — пишет агентство, ссылаясь на слова своих источников.

"Саудовская Аравия продлит на апрель свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки", — также сообщает агентство.

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