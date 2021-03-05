МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер подтвердил, что Германия заинтересована в реализации проекта "Северный поток-2", заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев по итогам встречи с немецким политиком.

Несмотря на заметное ухудшение российско-германских отношений, наблюдающееся в последнее время, "по проекту "Северный поток-2" нет никаких разногласий", сказал сенатор в пятницу в эфире телеканала "Вместе-РФ".

"Господин Бергер исчерпывающим образом подтвердил, что Германия заинтересована в его реализации. Германия понимает все риски и проблемы, которые связаны с сохранением основного варианта транзита российского газа в Европу через Украину", — сказал Косачев.

Он отметил, что украинская газотранспортная система находится в удручающем состоянии, ее не ремонтировали 30 лет. Это ведет к дополнительным издержкам, а "Северный поток-2" избавляет бизнес от лишних затрат, заключил парламентарий. США ввели санкции против Коломойского

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), в конце января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании оставалось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.