МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Участок возгорания на продуктопроводе "Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ" под Нижневартовском на реке Обь локализован, рисков для населения и окружающей среды нет, сообщила компания "СибурТюменьГаз". Минэнерго оценило последствия аварии на газопроводе "Союз"

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем аккаунте в Instagram написала, что в субботу под Нижневартовском в ХМАО обнаружен пожар в акватории Оби.

Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе, отмечала она. По словам Радионовой, Росприроднадзор следит за ситуацией, в ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы, чтобы установить причины ЧП и оценить вред экологии.

"Шестого марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован….От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", — говорится в сообщении.

"В настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода. Ведётся мониторинг силами предприятия в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора", — добавляет компания.

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