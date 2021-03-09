МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 0,13 миллиона баррелей в день, до 11,15 миллиона, а прогноз на будущий год — на 0,49 миллиона, до 12,02 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Минэнерго США повысило прогноз цены нефти марки Brent на 2021 год

В феврале минэнерго понизило прогноз добычи нефти в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки и повысило прогноз на 2022 год — до 11,53 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.

EIA также отметило, что добыча нефти в феврале составила в среднем 10,4 миллиона баррелей в сутки. "Большая часть снижения (добычи — ред.) отражает низкие температуры, которые затронули большую часть страны, особенно Техас", — отмечает ведомство.

Кроме того, минэнерго уточнило, что улучшение прогноза добычи на 2022 год связано в основном с ожиданиями по росту цен на нефть.