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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году
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Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 0,13 миллиона баррелей в день, до 11,15 миллиона, а прогноз на будущий год — на 0,49... ПРАЙМ, 09.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 0,13 миллиона баррелей в день, до 11,15 миллиона, а прогноз на будущий год — на 0,49 миллиона, до 12,02 миллиона баррелей в день, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
В феврале минэнерго понизило прогноз добычи нефти в 2021 году до 11,02 миллиона баррелей в сутки и повысило прогноз на 2022 год — до 11,53 миллиона баррелей в день.
Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 миллиона баррелей в сутки.
EIA также отметило, что добыча нефти в феврале составила в среднем 10,4 миллиона баррелей в сутки. "Большая часть снижения (добычи — ред.) отражает низкие температуры, которые затронули большую часть страны, особенно Техас", — отмечает ведомство.
Кроме того, минэнерго уточнило, что улучшение прогноза добычи на 2022 год связано в основном с ожиданиями по росту цен на нефть.