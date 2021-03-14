МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. НИПИГАЗ (входит в группу "Сибур") остановил работы по ЕРС-контракту газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, говорится в сообщении компании.

Начиная с 2019 года НИПИГАЗ выполнял функцию генпроектировщика комплекса по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в районе Усть-Луги (Ленинградская область). СМИ: Против главы "Усть-Луги" использовали его декларацию по амнистии капитала

А в 2020 году оператор проекта "Русхимальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") дополнительно подписал с НИПИГАЗом ЕРС-контракт (проектирование, комплектация и строительство) на газоперерабатывающий завод мощностью 45 миллиардов кубометров в год и объекты общезаводского хозяйства, а также контракт на управление проектированием завода по сжижению природного газа.

"Этот контракт расторгнут с 12 марта 2021 года. АО "НИПИГАЗ" продолжит выполнять функцию генпроектировщика всего комплекса по газопереработке и производству СПГ в Усть-Луге", — говорится в сообщении.

НИПИГАЗ отмечает, что выполнил основные проектные решения по технологическим установкам ГПЗ и объектам общезаводского хозяйства, разработал генплан завода, подготовил проектную документацию газоперерабатывающего комплекса и комплекса СПГ. "Сибур" хочет продать "Татнефти" активы в Тольятти в ближайший месяц

Совместно с "Русхимальянсом" определены лицензиары ключевых технологических процессов, проработан рынок поставщиков основного оборудования, уточнены бюджет и график реализации проекта.

До конца марта будет завершена государственная экспертиза проектной документации, что позволит в апреле текущего года получить разрешение на строительство и приступить к выполнению строительно-монтажных работ на площадке будущего завода.

"Вместе с тем заказчик не определился окончательно со схемой финансирования, что не позволило определить страновую принадлежность значительного количества единиц оборудования, включая ограничения по его локализации. Также существовали расхождения в оценке размера рисков в проекте на этапе реализации и их распределения между заказчиком и подрядчиком в рамках EPC-контракта. Эти факторы привели к решению заказчика о прекращении работы в рамках EPC-контракта", — поясняет НИПИГАЗ.

"В случае необходимости АО "НИПИГАЗ" окажет ООО "Русхимальянс" любую другую поддержку в дальнейшей реализации проекта", — добавляет компания.

Договор с новым EPC-подрядчиком для ГПЗ в Усть-Луге заключат скоро, сообщили в "Русгаздобыче"

"Решение о смене подрядчика связано с оптимизацией расходов на проект. Договор с новой подрядной организацией будет заключен в ближайшие несколько недель. Привлечение нового подрядчика никак не отразится на сроках реализации проекта", — сообщил Махов, комментарий которого представила пресс-служба компании.

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