МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-феврале составил 5,4 миллиона тонн, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Росстат. В Германии призвали увеличивать импорт газа в страну

"Сжиженного природного газа… в феврале произведено 2,57 миллиона тонн, что на 3,6% меньше, чем в феврале 2020 года и на 9,3% меньше, чем в январе 2021 года", — уточняет ведомство.

Добыча природного газа в России в январе-феврале выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 115 миллиардов кубометров. Только в феврале добыто 55,12 миллиарда кубометров, что на 5,1% превышает показатель февраля 2020 года, но на 8,5% ниже января 2021 года. "Одна из причин – меньшее количество календарных дней в феврале по сравнению с январем", — поясняет Росстат.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то за первые два месяца 2020 года она сократилась на 2,6% в годовом выражении и на 0,6% в месячном выражении, составив 16,1 миллиарда кубометров.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2020 году выросло на 3,5% — до 30,5 миллиона тонн, добыча природного газа снизилась на 7%, до 599 миллиардов кубометров, а ПНГ — сократилась всего на 0,1%, до 95,7 миллиарда кубометров.