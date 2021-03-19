ВАШИНГТОН, 19 мар — ПРАЙМ. Сенатор США Тед Круз заявил, что прекратил блокировать утверждение назначенцев президента Джо Байдена в сенате, поскольку услышал готовность администрации наложить дополнительные санкции в связи с российским трубопроводом "Северный поток 2". Эксперты рассказали, способны ли США остановить "Северный поток 2"

В четверг сенат утвердил Уильяма Бернса директором ЦРУ, а Брайана Маккиона — первым замгоссекретаря после того, как Круз перестал затягивать их утверждение с помощью парламентских процедур.

Круз сообщил в заявлении, что удовлетворился заявлением госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США предлагают всем участникам проекта прекратить работу над ним или же оказаться под угрозой американских санкций.

По словам Круза, речь идет о "твердом заявлении" со стороны Блинкена.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

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