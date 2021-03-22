КИЕВ, 22 мар — ПРАЙМ. Украина планирует направить более 505 миллионов долларов внутренних инвестиций на развитие газохранилищ до 2030 года, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что компания планирует за 10 лет осуществить критически важные инвестиции в украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 1,5 миллиарда долларов — в частности, на замену компрессорных станций, которые обеспечат работу без транзитных потоков.

"На развитие способности украинских газохранилищ до 2030 года планируется направить ориентировочно 14 миллиардов гривен (более 505 миллионов долларов – ред.) внутренних инвестиций", — сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt. Украинская оппозиция осудила решение властей по "Мотор Сич"

При этом, по его словам, с технической точки зрения украинский газопровод возможно переоборудовать под транспортировку водорода в ЕС. "Герметизацию на трубах нужно было бы обновить. И действительно, такой трубопровод мог бы сыграть важную роль в "зеленой энергетике", — сказал премьер.

Ранее замглавы министерства энергетики и угольной промышленности Украины Ярослав Демченков заявил, что ведомство в этом году планирует разработать Водородную стратегию, а реализацию пилотных проектов предполагает начать в 2022 году.

Ранее Евросоюз определил Украину одним из приоритетных партнеров в Водородной стратегии ЕС, в рамках которой планируется развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии. Минэнерго Украины сообщало, что рассматривает возможность постройки в стране завода по выпуску водорода, чтобы экспортировать его в ЕС.

Еврокомиссия в июле обнародовала эту стратегию, предполагающую развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии в рамках плана перехода к "климатически нейтральной" экономике в 2050 году.

Кроме того, была также анонсирована стратегия интеграции энергетических систем ЕС, что должно позволить создать более гибкую европейскую энергосистему, способную адаптироваться к "зеленой" стратегии. Предполагается, что ЕС в период с 2020 по 2050 годы будет постепенно сокращать потребление углеводородов за счёт ВИЭ.

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