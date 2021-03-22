МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Проект строительства в Пакистане газопровода "Север — Юг" планируется переименовать в "Пакистанский поток", который будет строить компания специального назначения (SPV), а за российской стороной в ней будет закреплена доля не менее 26%, говорится в проекте протокола о внесении изменений в соответствующее межправительственное соглашение от 2015 года. "Газпром" может построить два новых завода СПГ к 2025 году

"Внести в соглашение следующие изменения: а) в наименовании соглашения слова "Север — Юг" заменить словами "Пакистанский поток", — в частности, говорится в документе.

По соглашению о строительстве газопровода "Север — Юг" от 2015 года, проектом со стороны РФ должна была заниматься компания "РТ — Глобальные ресурсы", входящая в госкорпорацию "Ростех". А со стороны Пакистана — Inter State Gas Systems, которая занимается реализацией стратегических инфраструктурных проектов в газовой отрасли республики.

Газопровод протяженностью 1100 километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубических метров в год должен связать терминал в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахором на севере страны. Теперь же его планируется провести до близкого к Лахору пункта — Пхул-Нагара (округ Касур). Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

Кроме того, вместо структуры "Ростеха" для участия России в проекте планируется создать компанию, учредителями которой будут ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго РФ, Евразийский трубопроводный консорциум (ЕТК бизнесмена Александра Карманова, крупная трейдинговая компания по поставке труб и металлопродукции), а также Трубная металлургическая компания (ТМК, основной бенефициар — Дмитрий Пумпянский).

Предполагается, что эта компания с долей не менее 26% войдет в состав компании специального назначения (SPV), создаваемой в Пакистане вместе с Inter State Gas Systems. Оплата доли Россией прописана в виде денежного вклада или услуг и продукции, используемых для реализации проекта.

При этом российская сторона, с учетом опыта в подобных проектах, будет иметь право решающего голоса при выборе подрядчиков, а также по вопросам проектирования, инжиниринга, поставок и строительства.

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