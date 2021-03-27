МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Французская компания Total, разрабатывающая газовое месторождение в Мозамбике, приостановила работы после нападения исламистов на населенный пункт, расположенный неподалеку, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление компании. Эксперт оценил шансы достроить "Северный поток 2"

В субботу власти Мозамбика провели эвакуацию около 180 человек, которые три дня не могли выбраться из гостиницы в городе Пальма из-за нападения исламистов на населенный пункт. После операции несколько человек погибли, сообщало агентство.

Ранее компания сообщила о намерении возобновить работы на месторождении в среду, однако теперь от планов пришлось отказаться. "Повторная мобилизация проекта, которая рассматривалась в начале недели, само собой, приостановлена", — заявили в компании.

В Total заявили, что не потеряли при нападении никого из сотрудников, однако решили "сократить до абсолютного минимума численность персонала".

Исламистские группировки напали на небольшой город Пальма в провинции Кабу-Делгаду в среду. Ряд местных жителей скрылись от исламистов в близлежащих лесах, люди, работающие на месторождении, в том числе и иностранцы, и местные чиновники укрылись в гостинице Amarula. Военные заявляли об операции по освобождению города.

В марте правозащитные организации сообщали, что сотни мирных жителей были убиты в результате столкновений правительственных сил и исламистской террористической организации "Аль-Шабааб" (не имеет отношения к группировке "Аль-Шабааб" в Сомали), а также нападений наемников нанятой властями частной военной компании ЮАР Dyck Advisory Group в провинции Кабу-Делгаду.

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