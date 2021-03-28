МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Министерство нефти Сирии наложило ограничения на поставки топлива по всей территории страны до разблокировки Суэцкого канала. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает Sky News.

По данным телеканала, дефицит энергоносителей в Сирии наблюдался еще до аварии на канале. Во многом это объясняется наложенными на страну санкциями.

По сообщению министерства нефти, вводимые ограничения нужны для гарантированного снабжения топливом социальных объектов: больниц, телекоммуникационных центров и других объектов инфраструктуры.

Напомним, что контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал утром 23 марта. длина корабля — 400 метров, ширина 59 метров.

Управляющая судном компания заявляет, что причиной этого стал сильный ветер.

Эксперты оценивают, что пробка из судов обходится мировой торговле в $6-10 миллиардов в неделю.

В ночь на воскресенье попытка снять с мели заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз не увенчалась успехом. Теперь корабль вновь попробуют освободить сегодня, 28 марта, во время прилива.