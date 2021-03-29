БЕЙРУТ, 29 мар — ПРАЙМ, Михаил Алаеддин. Самая мощная в Ливане электростанция Дейр Аммар может остановить работу вслед за станцией Захрани из-за отсутствия топлива, сложившаяся ситуация сократит производственные мощности выработки электричества на 60%, заявил РИА Новости источник в государственной энергокомпании Ливана.

В воскресенье вечером ливанское нацагентство NNA сообщило о полной остановке электростанции Захрани на юге Ливана.

"У нас закончилось топливо в Захрани, и скоро остановится завод Дейр Аммар, если проблема сохранится. Это две самые крупные электростанции, при этом Дейр Аммар дает в общую сеть больше электричества. Две баржи с топливом стоят, но пока не разгружаются", — рассказал собеседник агентства. Рубль страдает от продаж российских госбумаг

По словам источника, разгрузка топлива не производится в связи с расхождениями по регламенту анализа топлива между проверяющей компанией и компанией Siemens, которая поставляет и обслуживает турбины на ливанских электростанциях.

"Они остановились на анализе содержания вязких веществ в топливе, они обнаружили повышенную вязкость в топливе, которая должна проверяться по норме astm d381, это предписано в справочнике компании Siemens, которая производила и поставила газотурбинные агрегаты. Оказалось, что эта норма может проверять топливо только для самолетов. Когда компания проверила, оказалось, что норма выше стандарта. Потом оказалось, что этот стандарт не подходит, обратились в Siemens с просьбой разрешить проверить по модифицированной норме", — пояснил источник.

Газотурбинные агрегаты компания Siemens поставила для электростанций Захрани и Дейр Аммар еще в 90-е годы. Раньше сложностей с проверкой качества топлива не было.

"Последствия плачевные, эти два завода дают 60% электроэнергии всего Ливана. При 100% выработки были перебои по 12 часов в день. При выработке в 40% подача энергии уменьшится до 4 часов. Раньше такая подача была из-за отсутствия топлива. Сейчас оно пришло, но не могут разгрузить. Как и когда разрешится проблема, сказать сложно", — отметил собеседник агентства. Пассажиропоток аэропортов Москвы в январе-феврале снизился почти вдвое

Дефицит электроэнергии наблюдается в Ливане около 30 лет. Государственное электричество раньше подавалось до 16 часов в сутки по установленным графикам отдельно для каждого региона, остальное время ливанцы вынуждены покупать по завышенным ценам электричество у частных владельцев небольших генераторов. В июле прошлого года подача электричества населению была сокращена до двух часов в день из-за топливного кризиса, который удалось разрешить спустя месяц. Обеспечить круглосуточную подачу власти не в состоянии из-за отсутствия производственных мощностей.