МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. "Транснефть" завершила свою часть работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на реке Волхов под Великим Новгородом, сообщила пресс-служба "Транснефть — Балтика".

Три аварийные бригады "Транснефти" с 26 по 29 марта принимали участие в ликвидации разлива нефтепродуктов под Новгородом по соглашению о взаимодействии между "Транснефть – Балтика" и региональным МЧС. Объектов компании при этом в районе места происшествия нет.

"В настоящее время работы по ликвидации последствий инцидента завершены, на втором и третьем рубежах, сняты боновые заграждения. На первом рубеже организованы работы по круглосуточному дежурству персонала и специализированной техники, ведется экологический мониторинг", — сообщила компания.

Как отметили в "Транснефть — Балтика", работники установили более 600 метров боновых ограждений, что обеспечило локализацию разлива и предотвратило распространение пятна нефтепродуктов. Также на местах проведения работ были установлены емкости для сбора нефтепродуктов, развернуты аварийные бригады, оснащенные спецтехникой.

Региональные власти 26 марта сообщили, что на реке Волхов в районе Великого Новгорода возник разлив нефтепродуктов. Причиной загрязнения реки стала утилизация старого судна на территории местного речного порта. По данным регионального МЧС, полоса загрязнения в прибрежной зоне Волхова растянулась примерно на 20 километров. Ведомство в субботу сообщало, что работы по ликвидации разлива завершаются.