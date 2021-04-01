МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Участники заседания ОПЕК+ склоняются к продлению текущих параметров сделки на период после апреля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. Новак рассказал, что должен делать ОПЕК+

"Пока настрой среди участников — продлить текущую сделку", — сказал он. Собеседник агентства не уточнил, на какой срок обсуждается продление текущих параметров соглашения — на месяц или более долгий период.

Другой источник РИА Новости отметил, что пока эта опция не была поддержана всеми участниками заседания.

В четверг проходит заседание всех глав делегаций альянса ОПЕК+. Как сообщил на открытии встречи вице-премьер РФ Александр Новак, ОПЕК+ предстоит обсудить состояние рынка и разработать рекомендации по совместным действиям, начиная с мая.