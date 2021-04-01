2021-04-01T17:08:22+03:00
2021-04-01T17:08:22+03:00
2021-04-01T17:08:22+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210401/833370727.html
Источник рассказал о возможном решении заседания ОПЕК+
Энергетика
Новости
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Участники заседания ОПЕК+ склоняются к продлению текущих параметров сделки на период после апреля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. "Пока настрой среди... ПРАЙМ, 01.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Участники заседания ОПЕК+ склоняются к продлению текущих параметров сделки на период после апреля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
"Пока настрой среди участников — продлить текущую сделку", — сказал он. Собеседник агентства не уточнил, на какой срок обсуждается продление текущих параметров соглашения — на месяц или более долгий период.
Другой источник РИА Новости отметил, что пока эта опция не была поддержана всеми участниками заседания.
В четверг проходит заседание всех глав делегаций альянса ОПЕК+. Как сообщил на открытии встречи вице-премьер РФ Александр Новак, ОПЕК+ предстоит обсудить состояние рынка и разработать рекомендации по совместным действиям, начиная с мая.