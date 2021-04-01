БЕРЛИН, 1 апр — ПРАЙМ. Немецкие военные корабли и вертолеты не приближались к зоне прокладки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море, заявили РИА Новости в пресс-штабе ВМФ ФРГ. Стало известно об активности военных кораблей в зоне "Северного потока 2"

Ранее о том, что в зоне прокладки "Северного потока 2" наблюдается повышенная активность иностранных военных кораблей и самолетов, заявили в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Эту активность в компании рассматривают как провокационную и представляющую угрозу для завершения проекта.

"Что касается подразделений германского ВМФ, то им известно об этом строительстве западнее Рюгена", — сказал РИА Новости представитель пресс-штаба ВМФ ФРГ, добавив, что "присутствие частей германского военного флота там очень ограничено именно по этой причине".

В пресс-штабе не исключили, что в регионе мог состояться "проход одного или нескольких кораблей мимо зоны безопасности (вокруг места строительства "Северного потока 2" – ред.) в восточном направлении, например, в сторону Финляндии или балтийских государств", однако даже в этом случае корабли "определенно держат дистанцию от зоны строительства, это совершенно точно в отношении немецкого ВМФ".

Вместе с тем в пресс-штабе не исключили присутствие в данном регионе Балтийского моря других военных кораблей, например, в составе противоминной группы НАТО, однако "о них мы ничего сказать не можем".