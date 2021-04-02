МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Электроэнергия, импортируемая из Европы, стоит для Украины в 3-4 раза дороже, чем российская, подсчитал для РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Goldman Saсhs в России сказал, как заработал на нефтяном шоке 2020 года

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец заявил, что РФ разрушает энергосистему Украины путем продажи электричества по "заниженным" ценам, действия РФ направлены на "остановку и уничтожение украинских шахт", а также остановку тепловых электростанций Украины. Как пояснили РИА Новости в "Интер РАО" (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии), компания проводит тендеры среди украинских покупателей электроэнергии, где они сами в конечном итоге определяют цену ее импорта из РФ.

"Электроэнергия из России стоит для Украины 55-56 долларов за МВт.ч (1,32-1,38 гривен за кВт.час), тогда как электроэнергия из ЕС стоит в три-четыре раза дороже. При этом Украина постепенно идет к тому, что замещает объемы импорта из РФ покупкой электроэнергии из европейских стран. При этом постоянно растут тарифы для населения, с января этого года они выросли в два раза", — отметил Тузов.

"Вопрос импорта российской электроэнергии на Украине уже давно стал политическим, а не экономическим. Бывшее единое пространство России, Украины и Белоруссии — это еще и одна система электропоставок, что дает возможность и Белоруссии, и Украине получать дешевую электроэнергию из РФ", — напоминает эксперт.

По его словам, доля российской электроэнергии, закупаемой Украиной, очень нестабильна. Полностью импорт из РФ прекратился в 2015 году, но в пиковые моменты потребления Украина все же закупала российскую электроэнергию. Обычно доля поставок из РФ не превышает 10% на рынке Украины. Этой зимой, когда на фоне сильных морозов система Украины не справлялась с потреблением, объемы были увеличены.

Как заявляют на Украине, доля российской электроэнергии в зимние месяцы составила 21%, причем по низким ценам. "Получается, что Украина так или иначе нашу электроэнергию покупает, поскольку это выгодно, но при этом объем закупок небольшой. Киев, несмотря ни на что, намерен добиться того, чтобы полностью отказаться от российских поставок, хотя это ложится тяжелым бременем на потребителей. Но совсем отказаться от нашей энергии не сможет, поскольку в пиковые моменты может получить нужный объем по низким ценам", — добавил Тузов.

Он пояснил, что для РФ Украина не является ключевым клиентом по поставкам, в то же время для Украины полноценная интеграция с энергосистемой Европы требует больших капвложений, которые больно ударят по бюджету. Электроэнергия из ЕС в итоге, будет приобретаться за евро, что при ослаблении курса гривны к евро, будет плохо сказываться на потребителях. В то время как для получения электроэнергии из России существенных дополнительных вложений не требуется. Поэтому полный отказ Украины от потребления электроэнергии из РФ представляется невыгодным, в первую очередь самой Украине, заключил он.