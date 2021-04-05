МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Производство бензина и дизельного топлива в РФ в апреле-мае будет на 14% выше аналогичного периода прошлого года и на 8% превысит аналогичный показатель 2019 года, ожидают в Минэнерго России. Мантуров высказался о дефиците автомобилей в России

"Объемы производства топлив постепенно растут, и в настоящий момент уровень производства держится выше уровня 2019 года. В апреле-мае 2021 года ожидается, что уровень производства автомобильного бензина и дизеля пятого экологического класса превысит аналогичный период 2019 года на 8% и окажется на 14% выше аналогичного периода 2020 года", — сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве отмечают, что ситуация с топливообеспечением потребителей внутреннего рынка РФ в весенний период сезонного роста спроса на нефтепродукты остается стабильной и находится под контролем отраслевых регуляторов.

"При этом запланированные профилактические работы на ряде НПЗ не окажут значительного влияния на внутренний рынок топлив с учетом накопленных запасов около 1,7 миллиона тонн — объем выпадающих мощностей в весенний период ремонтов некритичен, находится ниже уровня 2019 года и в несколько раз ниже уровня 2020 года", — добавляют в министерстве.

"Напомним, что в целях минимизации влияния профилактического периода Минэнерго России были смещены ремонты на ряде НПЗ за грань весеннего периода роста спроса на топлива. Таким образом, уровень производства моторных топлив в апреле-мае текущего года позволит стабильно обеспечить внутренний рынок в период роста спроса со стороны потребителей", — заключили в ведомстве.