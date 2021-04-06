МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Около 400 тысяч человек осталась без электричества на Сахалине из-за инцидента на подстанции, примерный срок восстановления составляет два часа, сообщило Минэнерго РФ.

Согласно предварительной оценке Росстата, по состоянию на 1 января 2021 года численность населения Сахалинской области составила 485,6 тысячи человек. Таким образом, без электроснабжения остались почти все жители региона. Мосты сожжены. Зачем Польше понадобился украинский газ

"Обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения остаются около 400 тысяч человек, мощность отключенных потребителей составляет около 300 МВт. Электроснабжение сохраняется в изолированном Охинском энергорайоне. Специалисты ведут восстановительные работы. Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 МВт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку. Ориентировочный срок восстановления составляет два часа", — говорится в сообщении.

Ранее в "Сахалинэнерго" сообщили, что во вторник в 17:40 (9:40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Это основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Как заявили в пресс-службе губернатора региона, разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет. Минэнерго России взяло ситуацию на особый контроль.