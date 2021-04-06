МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение на Сахалине, где без света оставалось почти все население острова, сообщило Минэнерго РФ.

Ранее в "Сахалинэнерго" сообщили, что во вторник в 17.40 (9.40 мск) произошло аварийное отключение шин на подстанции "Южно-Сахалинская". Это основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова. Это привело к нарушению электроснабжения районов в центральной и южной части Сахалина. Как заявили в пресс-службе губернатора региона, разрушений и повреждений основного электрооборудования в результате нештатной ситуации нет. Пенсии, выплаты и сюрприз для водителей. Что ждет россиян с 1 апреля

"Под контролем Минэнерго России восстановлено электроснабжение потребителей в Сахалинской области, где, по информации ПАО "Русгидро", на подстанции 220 кВ Южно-Сахалинская (ПАО "Сахалинэнерго") действием защит отключились первая и вторая секции шин 110 кВ. Были обесточены Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, без электроснабжения максимально оставались около 400 тысяч человек", — говорится в сообщении министерства.

Как отмечалось в сообщении "Сахалинэнерго", к 21.00 (13.00 мск) восстановлено электроснабжение большинства потребителей. Частично без электроэнергии оставались несколько микрорайонов областного центра и Смирныховский район. В 21.21 (13.21 мск) восстановлено электроснабжение всех потребителей, добавили в компании.