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Прокачка нефти по системе "Транснефти" в первом квартале снизилась на 12%
Энергетика
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Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в январе-марте снизилась на 12,1%, до 105,6 миллиона тонн, сообщила компания. "За первый квартал 2021 года транспортировка нефти по... ПРАЙМ, 08.04.2021
нефть, транснефть, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в январе-марте снизилась на 12,1%, до 105,6 миллиона тонн, сообщила компания.
"За первый квартал 2021 года транспортировка нефти по системе ПАО "Транснефть" составила 105,6 миллиона тонн, что на 12,1% ниже соответствующего показателя за первый квартал 2020 года", — говорится в сообщении.
В квартальном выражении показатель снизился на 1,8%.