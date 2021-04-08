МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в январе-марте снизилась на 12,1%, до 105,6 миллиона тонн, сообщила компания. "Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"За первый квартал 2021 года транспортировка нефти по системе ПАО "Транснефть" составила 105,6 миллиона тонн, что на 12,1% ниже соответствующего показателя за первый квартал 2020 года", — говорится в сообщении.

В квартальном выражении показатель снизился на 1,8%.