МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в январе-марте снизилась на 12,1%, до 105,6 миллиона тонн, сообщила компания.

Денежные купюры и монеты

"Валютного рынка не будет". Что ждет рубль до конца весны

"За первый квартал 2021 года транспортировка нефти по системе ПАО "Транснефть" составила 105,6 миллиона тонн, что на 12,1% ниже соответствующего показателя за первый квартал 2020 года", — говорится в сообщении.

В квартальном выражении показатель снизился на 1,8%.