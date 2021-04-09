БРЮССЕЛЬ, 9 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз в 2020 году сократил потребление природного газа на 3%, говорится в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.

"В 2020 году потребление природного газа составило 394 миллиарда кубометров, снизившись с 406 миллиардов кубометров в 2019 году, то есть на 3% и 12 миллиардов кубометров", — говорится в документе.

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В четвертом квартале 2020 года потребление газа в ЕС выросло на 1,3% в годовом выражении, до 119,2 миллиарда кубометров, после падения на 10% во втором квартале и стагнации в третьем квартале, отмечается в отчете.

"Потребление газа сдерживалось относительно мягкой погодой в четвертом квартале, однако широко распространенная практика удаленной работы могла способствовать общему росту (потребления — ред.) в жилищном секторе", — отмечает ЕК.