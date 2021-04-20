МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Группа "Русгидро" в первом квартале 2021 года сократила выработку электроэнергии без учета Богучанской ГЭС на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 28,496 миллиарда кВт.ч, следует из материалов компании. МЭА прогнозирует рост мирового производства "чистой" энергии

С учетом Богучанской ГЭС выработка группы "Русгидро" в первом квартале снизилась на 10,4%, до 33,583 миллиарда кВт.ч. При этом Богучанская ГЭС установила рекорд выработки электроэнергии – 5,09 миллиарда кВт.ч в первом квартале. А выработка электроэнергии ГЭС и ГАЭС группой "Русгидро" в первом квартале без учета Богучанской ГЭС упала на 19,5%, до 19,95 миллиарда кВт.ч.

Выработка ветровых, солнечных и геотермальных электростанций "Русгидро" составила 110 миллионов кВт.ч.

Тепловые станции группы на Дальнем Востоке произвели 8,44 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 6% выше показателей прошлого года, на фоне роста энергопотребления в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на 6,1%. А отпуск тепла электростанциями и котельными группы "Русгидро" в ДФО за первый квартал составил 12,98 миллиона Гкал, что на 7,1% выше показателя аналогичного периода 2020 года.

"В первом квартале 2021 года группа "Русгидро" демонстрирует стабильные показатели выработки, на уровне среднемноголетних значений. Снижение показателей по отношению к первому кварталу 2020 года обусловлено эффектом высокой базы прошлого года, когда приток воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада существенно (в 1,5-6,4 раза) превышал среднемноголетние значения", — отмечает компания.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет гидроэлектростанции в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.