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Минэнерго не рассматривает инициативы по прогрессивной шкале тарифов
Энергетика
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Миниэнерго РФ не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. "Инициативы по вводу прогрессивной шкалы... ПРАЙМ, 21.04.2021
электроэнергия, тарифы, минэнерго рф, энергосети, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Миниэнерго РФ не рассматривает инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.
"Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются", — говорится в сообщении.
Ранее в среду газета "Известия" сообщила, что Союз потребителей РФ направил премьер-министру Михаилу Мишустину инициативу с предложением перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата.
Как сообщила газета, за ориентир организация предложила взять максимум в 100 кВт.ч в месяц на человека, но с возможностью дать региональным властям право корректировать норматив. Отмечается, что в организации полагают, что сокращение потребления поможет решить проблему перекрестного субсидирования в электроэнергетике.
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