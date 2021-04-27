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Новак заявил о разработке проекта для реализации "социальной" газификации
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Правительство в рамках поручения президента подготовило поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые снимут с населения финансовую нагрузку за газификацию, сообщил... ПРАЙМ, 27.04.2021
газ, россия, газификация, александр новак, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Правительство в рамках поручения президента подготовило поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые снимут с населения финансовую нагрузку за газификацию, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости разработки мер по бесплатному подключению газа к жилым домам, так называемый вопрос "последней мили".
"Мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, который внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Вице-премьер отметил, что в России достаточно высокий уровень газификации. "Тем не менее, есть населенные пункты, в которых подведен газ, например, до границы населенного пункта, или проведены внутрипоселковые газопроводы. При этом газ не подведен к земельному участку. И президент дал поручение в течение 2021-2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами, во-вторых, сделать это без привлечения средств населения", — сообщил Новак.