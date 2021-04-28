МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Переход на светодиодные (LED) решения в освещении на улицах и дорогах в России позволить сэкономить порядка 7,6 миллиарда рублей бюджетных средств в год, подсчитали аналитики компаний Signify и "Лайтинг Бизнес Консалтинг", чье исследование имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, как сэкономить на электроэнергии летом

"Замена традиционных источников освещения на качественные светодиодные на улицах и дорогах страны сократит расход на электроэнергию на 56%, или на 1,2 миллиарда кВт.ч, и позволит экономить 7,6 миллиарда рублей бюджетных средств в год", — говорится в исследовании.

В частности, в Москве переход на LED-решения позволит экономить более 658 миллионов рублей бюджетных средств в год. В Московской области — порядка 700 миллионов рублей в год. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 458,7 и 289 миллионов рублей бюджетных средств в год соответственно.

"Добавив к замене источников света систему управления, можно увеличить показатель по энергоэффективности до 71%", — добавляется в сообщении.

Указывается также, что помимо денежной экономии, модернизация освещения принесёт ощутимый экологический эффект. Эксперты компании подсчитали, что количество выбросов углекислого газа в атмосферу снизится более чем на 882 тысячи тонн.

"Такой объём С02 генерируют 185 тысяч автомобилей за год эксплуатации. Также, чтобы поглотить такое количество парниковых газов, требуется 10 лет и 14 миллионов деревьев – это примерно 2,5 миллиона гектаров леса", — говорится в исследовании.

В России достижение высокого уровня энергоэффективности и декарбонизации всех отраслей является приоритетной задачей. В 2020 году министерство экономического развития РФ представило план повышения энергетической эффективности. Среди ключевых направлений документа – повышение энергоэффективности к 2030 году на 30% от уровня 2019 года. Кроме того, сейчас активно разрабатывается стратегия социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

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