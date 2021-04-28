КИЕВ, 28 апр — ПРАЙМ. Увольнение главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева связано неудовлетворительной работой компании за 2020 год, говорится в сообщении на сайте кабинета министров. Глава "Нафтогаза Украины" узнал о своем увольнении из новостей

В среду состоялось заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины", на котором был рассмотрен отчёт о деятельности компании в 2020 году. Накануне "Нафтогаз сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллионов долларов), тогда как утвержденный Кабинетом министров финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.

"По результатам заседания общего собрания акционеров, работа Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной. Соответственно, с 28 апреля 2021 прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", — говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

Сам Андрей Коболев заявил, что узнал о своем увольнении из новостей, заявления не писал.

Ранее в среду депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Ольга Василевская-Смаглюк написала в своем Telegram-канале, что кабмин уволил главу "Нафтогаза". Вместе с тем на открытой части заседания правительства в среду этот вопрос не рассматривался.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" отчитался о рекордных убытках