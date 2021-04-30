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Москвичам напомнили о необходимости перекрыть газ перед отъездом
Энергетика
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Москвичам, которые решили побыть вне дома во время майских праздников, перед отъездом необходимо перекрыть краны на газовых приборах, говорится в сообщении "Мосгаза". "Стоит... ПРАЙМ, 30.04.2021
газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Москвичам, которые решили побыть вне дома во время майских праздников, перед отъездом необходимо перекрыть краны на газовых приборах, говорится в сообщении "Мосгаза".
"Стоит перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и опуске перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей газа на данном стояке", — отмечается в нем.
Это правило в особенности касается владельцев квартир на первых этажах, где может быть установлен общедомовой газовый кран. Если его перекрыть, то можно не только оставить соседей без газа, но и создать условия для аварийной ситуации, уточняется в сообщении.
"Мосгаз" – одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.