МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Москвичам, которые решили побыть вне дома во время майских праздников, перед отъездом необходимо перекрыть краны на газовых приборах, говорится в сообщении "Мосгаза". Средний срок ипотеки в России обновил максимум

"Стоит перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и опуске перед ними. Закрытие кранов на общедомовых газовых стояках приведет к отключению всех потребителей газа на данном стояке", — отмечается в нем.

Это правило в особенности касается владельцев квартир на первых этажах, где может быть установлен общедомовой газовый кран. Если его перекрыть, то можно не только оставить соседей без газа, но и создать условия для аварийной ситуации, уточняется в сообщении.

"Мосгаз" – одно из крупнейших газораспределительных предприятий Европы, обеспечивает снабжение газом объектов городского хозяйства и населения Москвы.