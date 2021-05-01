ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с главой МИД Германии Хайко Маасом на следующей неделе "Северный поток 2", сообщил на брифинге в пятницу и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер. Украина продолжит борьбу с "Северным потоком 2", заявили в "Нафтогазе"

"Я ожидаю, что глава МИД Маас будет там, и думаю, что мы (делегации США и Германии) встретимся в двустороннем формате. "Северный поток 2" остается проблемой … и мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он должен быть остановлен", — сказал представитель госдепартамента.

Ранее госдеп сообщил, что в воскресенье Блинкен направится в Великобританию, где в начале следующей неделе примет участие в министерской встрече G7, а также проведет ряд двусторонних переговоров.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

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