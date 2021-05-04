МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим распоряжением объявил благодарность генеральному директору концерна "Росэнергоатом" Андрею Петрову за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса РФ и многолетнюю добросовестную работу, текст распоряжения опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Концерн "Росэнергоатом" — оператор всех атомных электростанций в России, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".

Сейчас в России действует 11 АЭС, на них в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью порядка 29,4 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России в настоящее время составляет 20,3%.