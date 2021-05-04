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Путин поблагодарил главу "Росэнергоатома" за вклад в развитие ТЭК
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Президент России Владимир Путин своим распоряжением объявил благодарность генеральному директору концерна "Росэнергоатом" Андрею Петрову за большой вклад в развитие... ПРАЙМ, 04.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим распоряжением объявил благодарность генеральному директору концерна "Росэнергоатом" Андрею Петрову за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса РФ и многолетнюю добросовестную работу, текст распоряжения опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Концерн "Росэнергоатом" — оператор всех атомных электростанций в России, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".
Сейчас в России действует 11 АЭС, на них в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью порядка 29,4 ГВт. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России в настоящее время составляет 20,3%.