МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к коррекционному снижению после роста днем примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,6% — до 67,89 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 0,69%, до 64,45 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость нефти росла примерно на 1% на сообщениях о том, что американский трубопроводный оператор Colonial Pipeline подвергся кибератаке и отключил основные линии транспортировки топлива. С открытием торгов на Уолл-стрит цены на сырье перешли к снижению.

При этом брокеры RBC Capital Markets, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что перебои с транспортировкой в Соединенных Штатах остаются позитивным фактором для нефти: по этому трубопроводу доставляется почти половина дизельного топлива и бензина на Восточном побережье США.