ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Министерство внутренней безопасности США одобрило заявки двух компаний на временный допуск иностранных судов к поставкам топлива на Восточное побережье США из-за дефицита, возникшего после хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline. Мишустин заявил о необходимости наращивать выпуск качественного топлива

"Временное и таргетированное исключение по закону Джонса было выдано после внимательного учета (ситуации) и консультаций с другими причастными ведомствами федерального правительства (Пентагона, министерства энергетики и министерства транспорта – ред.) в рамках указания президента Байдена по обеспечению реагирования всего правительства на последствия остановки работы Colonial Pipeline", — приводятся в сообщении МВБ слова главы ведомства Алехандро Майоркаса. Решение, сообщили в ведомстве, обусловлено интересами национальной безопасности.

Ранее администрация США сообщала о начале работы, необходимой для начала рассмотрения исключений по закону Джонса, который требует, чтобы суда, занимающиеся внутренними перевозками по США, находились под американским контролем. Сообщалось, что министерство опрашивает суда, которые соответствуют этому закону, чтобы понять, достаточно ли их тоннажа для компенсации возможной нехватки топлива, уточняется в релизе.

О том, заявки каких компаний были одобрены, в сообщении министерства не говорится. По данным СМИ, вейвер уже получила американская нефтяная компания Valero Energy Corporation, заявки также подавали Marathon Petroleum Corporation и Citgo.

Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны. Colonial Pipeline уже объявила о возобновлении работы трубопровода, но полное восстановление его мощностей может занять еще несколько дней.