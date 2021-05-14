МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в РФ за неделю с 4 по 11 мая увеличилась на 1 копейку — до 47,69 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 2 копейки — до 49,55 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. В США столкнулись с паническим спросом на бензин

В частности, по данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 1 копейку, до 45,01 рубля, Аи-95 — также на 1 копейку, до 48,62 рубля, а стоимость Аи-98 не изменилась и составила 55,26 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 24 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Белгороде – на 0,3%.

Снижение цен было зафиксировано лишь в пяти центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Симферополе – на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в РФ за неделю с 3 по 9 мая выросло на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 777,3 тысячи тонн, а дизтоплива — на 1,7%, до 1,537 миллиона тонн.