БАКУ, 15 мая — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов. "Роснефть" ожидает вхождения еще одного партнера в проект "Восток Ойл"

"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле. С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых "Роснефтью" нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", — сообщил Ахмедов.

По его словам, в настоящее время согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.