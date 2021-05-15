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Азербайджан сможет поставлять топливо "Роснефти" на Украину
Энергетика
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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие страны... ПРАЙМ, 15.05.2021
роснефть, азербайджан, украина, россия, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 15 мая — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы, сообщил РИА Новости официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов.
"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле. С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых "Роснефтью" нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", — сообщил Ахмедов.
По его словам, в настоящее время согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.