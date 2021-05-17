ВАШИНГТОН, 17 мая — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может обсудить "Северный поток 2" и достижение более стабильных отношений двух стран, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента. Минэнерго назвало сроки завершения строительства "Северного потока 2"

Ранее представитель госдепа заявил, что предстоящая на следующей неделе в Рейкьявике встреча Блинкена и Лаврова будет попыткой вывести двусторонние отношения на более стабильный и предсказуемый путь.

"Как вы знаете, с первого дня работы администрации мы ясно дали понять, что стремимся к более стабильным, более предсказуемым отношениям с Россией. Нам сразу же удалось продлить важный договор СНВ на пять лет… Мы не стремимся к эскалации, мы стремимся к более предсказуемым и стабильным отношениям. И я думаю, что есть области, где мы можем обсудить эти вещи с министром иностранных дел Лавровым", — приводит госдеп слова представителя ведомства.

Он отметил, что тема "Северного потока 2" может быть поднята на встрече Блинкена в Дании и позднее в Рейкьявике. "Как вы знаете, часть "Северного потока 2" проходит по территории внешней зоны Дании. Я полагаю, эта (тема — ред) может быть поднята. Я имею в виду, я думаю, что наша позиция очень ясна… Полагаю, она может быть поднята на двусторонней встрече. И думаю, то же относится и к Лаврову", — заявил он.

"Мы, как и Конгресс, очень четко заявили о своем взгляде на "Северный поток 2" — это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность. Так что посмотрим, будут ли обсуждаться эти вещи", — заявил представитель госдепа.

Госсекретарь США с 16 по 20 мая совершит турне по Северной Европе, посетив Данию, Исландию и Гренландию. В Исландии 19-20 мая Блинкен примет участие в очередной министерской встрече Арктического совета. Госдепартамент пока не называет дату предстоящей встречи, подробности станут известны позднее.

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