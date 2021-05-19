БЕРЛИН, 19 мая — ПРАЙМ. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск в административный суд города Шверин против создания "Фонда защиты климата MV", который должен поддержать работу над завершением "Северного потока 2". Доклад по санкциям против "Северного потока 2" будет предоставлен в среду

В январе этого года парламент немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2". Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, где должно завершиться строительство газопроекта.

Как считают в DUH, власти региона используют соображения защиты окружающей среды и климата в качестве "лишь отговорки" для создания фонда. "По мнению DUH, это противоречит праву в сфере деятельности фондов", — сообщается в заявлении организации.

Экологи рассчитывают, что жалоба окажет "приостанавливающее действие", и во время разбирательства фонд не сможет вести деятельность в поддержку трубопровода.

Ранее премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг заявила, что власти региона поддерживают проект "Северный поток 2" и выступают за его завершение. В Германии оценили сообщения о снятии санкций с компании Nord Stream 2

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Газопровод проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания последней из всех — лишь в конце октября 2019 года — выдала разрешение на строительство участка газопровода на своем шельфе. При этом отмечалось, что решение Дании по "Северному потоку 2" основано на тщательной экологической экспертизе, а также заявлениях экспертов из Дании и широких консультациях как на национальном, так и на международном уровнях.