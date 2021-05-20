МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин и дизельное топливо в России с 11 по 17 мая увеличилась на 2 копейки — до 47,71 рубля и 49,57 рубля за литр соответственно, свидетельствуют материалы Росстата. Цены российских промпроизводителей в апреле продолжили рост

В частности, по данным службы, средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 2 копейки, до 45,03 рубля, Аи-95 — на 1 копейку, до 48,63 рубля, стоимость Аи-98 также увеличилась на 2 копейки и составила 55,28 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 24 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Красноярске – на 0,6%.

Снижение цен было зафиксировано лишь в трех центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Симферополе – на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

Производство бензина в РФ за неделю с 10 по 16 мая снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей — до 767,6 тысячи тонн, а дизтоплива — на 5,5%, до 1,452 миллиона тонн.