МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Сотрудники "Транснефти" в Татарстане обнаружили утечку нефти в объёме менее 4 кубометров, приостановили работу участка магистрального нефтепровода для избежания разлива, сообщила пресс-служба "Транснефть-Прикамье". Эксперт рассказал, какой фактор давит на нефтяные цены

По данным компании, в воскресенье на участке магистрального нефтепровода Альметьевск – Горький-3 в Татарстане было зафиксировано изменение внутритрубного давления. Чтобы избежать разлива нефти, работа нефтепровода на этом участке была приостановлена, нефть из него откачена.

"В ходе обследования МН в непосредственной близости от нефтеперекачивающей станции (НПС) "Михайловка", расположенной в Чистопольском районе РТ (республики Татарстан — ред.), в пределах охранной зоны трубопровода работниками предприятия были обнаружены следы замазученности на участке размером 7х7 метров. Общий объем выхода нефти составил менее 4 кубических метров", — сообщили в компании.

Специалисты "Транснефть — Прикамье" прибыли на место происшествия, очищают грунт от нефти. Ремонтные работы по восстановлению участка нефтепровода будут проведены в течение 36 часов.

Возможность попадания нефти в водоемы исключена, угрозы жизни и здоровью населения нет, добавили в компании. Также ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей топлива. На месте проведения работ ведётся постоянный экологической мониторинг. Причины инцидента устанавливаются.