МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики Украины отправило письмо в представительство ЕС на Украине с просьбой направить в страну миссию по евроинтегранции энергетической сферы.

"Министерство энергетики в лице заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослава Демченкова направило письма в представительства ЕС на Украине с предложением направить на Украину миссию для оценки имплементации энергетического приложения XXVII (соглашения об ассоциации — ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в понедельник. Депутат прокомментировал условия Украины по поставкам воды в Крым

В министерстве отметили, что на заседании Совета ассоциации между Украиной и ЕС в 2018 году было обновлено приложение к соглашению об ассоциации.

"Украина активизирует усилия для внедрения реформ в энергетике, а также в решении климатических вызовов. Также продолжается работа над синхронизацией с Европейским зеленым курсом. Главная цель — интеграция энергетических рынков и энергетических систем Украины с энергетическими рынками ЕС", — добавили там.

В минэнерго Украины считают, что оценка со стороны миссии имплементации соглашения позволит откорректировать текущую работу и совместные планы в направлении евроинтеграции в энергетическом секторе.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.