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Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году. "В конце 2020-х, начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже... ПРАЙМ, 25.05.2021
алексей кудрин, нефть, новости, экономика, макроэкономика, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть в мире к 2030 году.
"В конце 2020-х, начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза", — сказал Кудрин в интервью газете "Известия".
По его словам, доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать.
"Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно. В связи с этим, конечно, нам нужно будет и тщательней относиться к методам финансирования разных программ. Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах", — добавил Кудрин.
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