2021-05-29T17:40:47+03:00
2021-05-29T17:40:47+03:00
2021-05-29T17:40:47+03:00
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В Черном море зафиксирована крупная нефтяная пленка
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В Черном море в районе порта Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе произошло вытекание нефти с образованием пленки на площади 4 тысячи квадратных... ПРАЙМ, 29.05.2021
экология, черное море, разлив нефтепродуктов, нефть, новости, экономика, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В Черном море в районе порта Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе произошло вытекание нефти с образованием пленки на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе.
Сообщается, что в акватории Черного моря в районе порта Туапсе, в 800 метрах от берега, при проведении водолазных работ на глубоководном канализационном коллекторе произошло вытекание нефтепродуктов с образованием нефтесодержащей пленки на площади 4000 квадратных метров.
Привлечены три судна Морспасслужбы и одно судно ГИМС МЧС России, проводится обработка сорбентом.