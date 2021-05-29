МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В Черном море в районе порта Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе произошло вытекание нефти с образованием пленки на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе.

Сообщается, что в акватории Черного моря в районе порта Туапсе, в 800 метрах от берега, при проведении водолазных работ на глубоководном канализационном коллекторе произошло вытекание нефтепродуктов с образованием нефтесодержащей пленки на площади 4000 квадратных метров.

Привлечены три судна Морспасслужбы и одно судно ГИМС МЧС России, проводится обработка сорбентом.