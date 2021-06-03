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2021
https://1prime.ru/energy/20210603/833841237.html
"Новатэк" задумал новый СПГ-проект
Энергетика
Новости
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"Новатэк" в ближайшие один-два года планирует принять инвестиционное решение в отношении следующего проекта производства сжиженного природного газа (СПГ), рассказал в ходе... ПРАЙМ, 03.06.2021
новатэк, спг, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" в ближайшие один-два года планирует принять инвестиционное решение в отношении следующего проекта производства сжиженного природного газа (СПГ), рассказал в ходе брифинга на ПМЭФ глава компании Леонид Михельсон.
"Всё-таки надо рассматривать в ближайшее год-два принятие следующего СПГ-проекта", — сказал Михельсон.