С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" в ближайшие один-два года планирует принять инвестиционное решение в отношении следующего проекта производства сжиженного природного газа (СПГ), рассказал в ходе брифинга на ПМЭФ глава компании Леонид Михельсон. TotalEnergies покупает у "Новатэка" долю в бизнесе перевалки СПГ

"Всё-таки надо рассматривать в ближайшее год-два принятие следующего СПГ-проекта", — сказал Михельсон.