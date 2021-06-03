МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 мая, снизились на 1%, или на 5,1 миллиона баррелей — до 479,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Новак сказал, в каком случае нефть будет стоить 200 долларов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 2,4 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 627,8 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю выросли до 45,5 миллиона с 44,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 1,5 миллиона баррелей (на 0,6%), до 234 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на те же 1,5 миллиона баррелей.

Наконец, запасы дистиллятов выросли на 3,7 миллиона баррелей, или на 2,9%, до 132,8 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение, тоже на 1,5 миллиона баррелей. Саудовский министр оценил уровень перегрева рынка нефти

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 28 мая, снизилась на 200 тысяч баррелей в сутки и составила 10,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,95 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,2 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в апреле составила 10,97 миллиона баррелей в сутки, в мае, по предварительным, — также 10,97 миллиона.

Минэнерго США 11 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,02 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,84 миллиона баррелей в день.