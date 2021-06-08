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В США заявили о рекордных объемах экспорта СПГ в мае
Энергетика
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Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в мае составил 10 миллиардов кубических футов в сутки, это исторический рекорд для этого месяца, говорится в ежемесячном... ПРАЙМ, 08.06.2021
спг, сша, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в мае составил 10 миллиардов кубических футов в сутки, это исторический рекорд для этого месяца, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны.
"По нашим оценкам, экспорт СПГ из США в мае составил 10 миллиардов кубических футов — исторический рекорд для данного месяца. С ноября 2020 года каждый месяц попадал в число 10 самых рекордных ежемесячных результатов по экспорту СПГ из США", — сообщает EIA.
В минэнерго США также ожидают, что и всю оставшуюся часть года экспорт американского СПГ останется на высоком уровне — более 9 миллиардов кубических футов в сутки.
В предыдущем докладе EIA сообщало, что экспорт сжиженного природного газа из США в марте достиг абсолютного рекорда в 10,5 миллиарда кубических футов в день.