МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в мае составил 10 миллиардов кубических футов в сутки, это исторический рекорд для этого месяца, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Минэнерго США дало прогноз добычи нефти в стране на два года

"По нашим оценкам, экспорт СПГ из США в мае составил 10 миллиардов кубических футов — исторический рекорд для данного месяца. С ноября 2020 года каждый месяц попадал в число 10 самых рекордных ежемесячных результатов по экспорту СПГ из США", — сообщает EIA.

В минэнерго США также ожидают, что и всю оставшуюся часть года экспорт американского СПГ останется на высоком уровне — более 9 миллиардов кубических футов в сутки.

В предыдущем докладе EIA сообщало, что экспорт сжиженного природного газа из США в марте достиг абсолютного рекорда в 10,5 миллиарда кубических футов в день.