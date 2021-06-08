ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Худшим для США итогом строительства "Северного потока 2" будут отравленные отношения с Германией и отсутствие у Берлина стимулов сесть за стол переговоров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. США назвали действия, которых ждут от Германии по "Северному потоку-2"

"Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод", — сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.

Он отметил, что США должны убедиться, что Россия не сможет использовать газ и энергетику в качестве устройства принуждения в отношении с государствами Европы.