2021-06-08T23:57:49+03:00
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В США рассказали о худших последствиях строительства "Северного потока-2"
Энергетика
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Худшим для США итогом строительства "Северного потока 2" будут отравленные отношения с Германией и отсутствие у Берлина стимулов сесть за стол переговоров, заявил госсекретарь США... ПРАЙМ, 08.06.2021
газ, северный поток 2, сша, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Худшим для США итогом строительства "Северного потока 2" будут отравленные отношения с Германией и отсутствие у Берлина стимулов сесть за стол переговоров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод", — сказал Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.
Он отметил, что США должны убедиться, что Россия не сможет использовать газ и энергетику в качестве устройства принуждения в отношении с государствами Европы.