МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь побила исторический рекорд за все время наблюдений с 2018 года, следует из данных торгов. Эксперт рассказал, как стоимость дизеля повлияет на инфляцию в России

Так, по итогам торгов в среду биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу достигла 52 686 рублей за тонну, увеличившись на 0,13%. Предыдущий рекорд был установлен во вторник — 52 615 рублей за тонну.

Минэнерго РФ в среду сообщило, что не видит рисков даже локального недостатка дизельного топлива, внутренний рынок на данный момент в целом стабилен, а рост цен на АЗС гарантированно останется в пределах инфляции. Вице-премьер РФ Александр Новак в июне говорил, что дефицита бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке РФ нет, запасы топлива на 30% выше уровней предыдущих лет.

По данным Минэнерго, для сохранения темпов роста цен на АЗС в пределах инфляции компании-участники биржевых торгов продолжают в стабильном режиме поставки на биржу. Основным потребителем дизеля в стране при этом остается коммерческий сектор, а не розница.