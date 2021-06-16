2021-06-16T17:25:00+03:00
2021-06-16T17:26:45+03:00
2021-06-16T17:25:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210616/833948812.html
Цена на дизель дважды за день обновила исторический максимум
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь побила исторический рекорд за все время наблюдений с 2018 года, следует из... ПРАЙМ, 16.06.2021
дизель, дизельное топливо, цены, торги, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83381/64/833816471.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83381/64/833816471.jpg
https://1prime.ru/images/83381/64/833816470.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83381/64/833816470.jpg
https://1prime.ru/images/83381/64/833816458.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83381/64/833816458.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210616/833944592.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь побила исторический рекорд за все время наблюдений с 2018 года, следует из данных торгов.
Так, по итогам торгов в среду биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу достигла 52 686 рублей за тонну, увеличившись на 0,13%. Предыдущий рекорд был установлен во вторник — 52 615 рублей за тонну.
Минэнерго РФ в среду сообщило, что не видит рисков даже локального недостатка дизельного топлива, внутренний рынок на данный момент в целом стабилен, а рост цен на АЗС гарантированно останется в пределах инфляции. Вице-премьер РФ Александр Новак в июне говорил, что дефицита бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке РФ нет, запасы топлива на 30% выше уровней предыдущих лет.
По данным Минэнерго, для сохранения темпов роста цен на АЗС в пределах инфляции компании-участники биржевых торгов продолжают в стабильном режиме поставки на биржу. Основным потребителем дизеля в стране при этом остается коммерческий сектор, а не розница.