МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на топливо в России растут в настоящее время из-за повышенного сезонного спроса, а также высокой конкуренции трейдеров, которые не имеют собственных запасов топлива, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Цена на дизель дважды за день обновила исторический максимум

Цена дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бьет исторические рекорды. Так, по итогам торгов в среду цена летнего дизеля достигла 52 686 рублей за тонну. Бензин Аи-95 с мая торгуется на максимальном ценовом значении почти за год.

По словам эксперта, рост биржевых цен не вызван недостаточными объемами. "Вероятнее всего, котировки растут вследствие нескольких факторов — как сезонного, подчеркну, вполне ожидаемого роста спроса на топливо со стороны населения и бизнеса, так и относительно высокой конкуренции трейдеров, не имеющих собственных запасов и торгующих на срочном рынке", — объяснил Фролов.

Он полагает, что эта ситуация вскрывает "явный запрос на создание хранилищ топлива по всем регионам страны, за счет которых трейдеры могли бы балансировать собственные закупки и не перегревать биржу". Правительство увеличит норматив продаж топлива на бирже

Колебания цен на бирже не скажутся на ценах на АЗС, так как действует демпфирующий механизм, отметил эксперт. Также Фролов напомнил, что правительство уже предприняло ряд мер для стабилизации работы рынка — был скорректирован демпфирующий механизм, увеличены нормативы продаж топлива на бирже.

"Из срочных мер воздействия на рынок осталось снижение акциза на нефтепродукты или нефть либо укрепление рубля. Если же эти или другие меры не будут приняты, вероятно, ситуация сама себя изживет в конце июня — начале июля, когда естественный сезонный спрос утихнет и торги придут к своему нормальному состоянию", — заключил эксперт.