МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Запасы бензина в России за неделю с 15 по 21 июня незначительно увеличились, на 0,03%, составив 1,687 миллиона тонн, а дизельного топлива — на 0,3%, до 2,727 миллиона, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Минэнерго отметило стабильную ситуацию на рынке топлива

Отгрузки топлива на внутренний рынок также растут. Так, отгрузки бензина за период с 16 по 22 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли на 3,3%, до 736 тысяч тонн, дизтоплива — на 0,1%, до 763 тысяч. При этом производство бензина, по данным ЦДУ ТЭК, сократилось за неделю на 0,1%, до 780 тысяч тонн, выпуск дизельного топлива — на 3%, до 1,343 миллиона.

Минэнерго РФ в феврале рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина в целом в стране до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая для снабжения рынка. Компании достигли этой цели досрочно. Минэнерго дало такую рекомендацию нефтяникам после того, как в середине января остатки бензина в стране опустились до минимума за последние шесть лет — до 1,2 миллиона тонн.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.